将棋の西山朋佳女流二冠（３０）が結婚したと２５日、日本将棋連盟が発表した。相手は一般男性で、西山女流二冠は対局時の登録名を変えず、「西山」姓のまま公式戦を続ける。現在は女流タイトルの白玲と女流王将を保持している。西山女流二冠は女流棋界トップの実力者で、２０２０年には棋士養成機関の三段リーグで１４勝４敗の好成績を収めたものの、順位の差で四段昇段を逃し、女性初の「棋士」まであと一歩に迫った。２０２