外務省の船越健裕事務次官はきょう（25日）午前、外務省で中国の呉江浩駐日大使と面会しました。高市総理の台湾有事に関する答弁をめぐり緊張が高まる日中関係について協議した可能性があり、政府関係者によりますと面会で「意思疎通をとった」ということです。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 天心が判定負け 55戦目で初黒星
- 2. 日本と中国 12路線で全便欠航
- 3. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
- 4. スープと誤って燃料を混入 中国
- 5. 松本報道で220万円損害賠償命令
- 6. 上沼 息子に言い渡した妻の条件
- 7. 妻の稼ぎとんでもない カズ告白
- 8. 新幹線で絶望 目もあてられない
- 9. 首都高で突然の落下物 衝突回避
- 10. 足立区の火事で片岡亀蔵さん死亡
- 1. 日本と中国 12路線で全便欠航
- 2. 松本報道で220万円損害賠償命令
- 3. 首都高で突然の落下物 衝突回避
- 4. 足立区の火事で片岡亀蔵さん死亡
- 5. 「車を試乗するため」と容疑否認
- 6. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 7. 習氏 台湾問題で日本にけん制か
- 8. かわいいだけではだめ 7割が思う
- 9. 中国の「非礼ぶり」各紙の報じ方
- 10. 渡邊センス「勝ったりました」
- 1. 新幹線で絶望 目もあてられない
- 2. 台湾有事に中国反発 石破氏見解
- 3. 中国 高市首相を「批判」し非難
- 4. 高市氏発言 台湾からも批判の声
- 5. 足立区11人死傷 300m暴走の詳細
- 6. 男性の精子の数 半減したと判明
- 7. 鈴木農相は「最も厄介なタイプ」
- 8. 元自民議員の発言になんで? 連発
- 9. 来年４月から徴収始まる「子ども・子育て支援金」、月収５０万円なら月６００円程度…健保連が試算
- 10. 首相は中国に真意説明を 立民・野田代表、関係改善に向け
- 1. スープと誤って燃料を混入 中国
- 2. 日本は代償支払った 批判拡大へ
- 3. 韓国で「中国ヘイト」が拡大
- 4. ウォン首相 高市早苗氏に言及
- 5. 中国軍「戦争起きたら」動画公開
- 6. 高速道路で花火打ち上げ? 中国
- 7. 中国におけるEVの過剰生産を予測
- 8. 韓で女子選手にセクハラ? 釈明を
- 9. 登山道で排便させる? 韓国物議
- 10. 中国 高市首相の発言に反発か
- 1. 「奴隷じゃない」店員が客に激怒
- 2. 全国の「病院通信簿」実名を公開
- 3. 「見づらい」iPhoneユーザー不満
- 4. THE NORTH FACEがAmazonで27%OFF
- 5. 生活楽に 楽天モバイル最強活用
- 6. 「イカキング」原則に反する問題
- 7. 「贈与」かけずに渡す方法とは
- 8. 車離れ…自動車整備士の過酷実態
- 9. 超レア 純金トミカの衝撃価格
- 10. 円は160円台の値動きが継続
- 1. Amazonセール開幕 注目商品は?
- 2. 楽天買い回りに便利な楽券とは?
- 3. コールマンがAmazonで最大42%OFF
- 4. Amazon 45％OFF以上の高割引商品
- 5. 楽天セール Ankerが最大半額に
- 6. Apple Watchが最大17％オフに
- 7. SwitchBot製品が最大31％オフに
- 8. iPhone 14〜16が最大20%OFFに
- 9. iPhone 14〜16が最大20%OFFに
- 10. まるでこたつソックスが22%OFFに
- 1. SNSで 大谷翔平がWBC参加を示唆
- 2. 横綱負傷休場に 角界から非難が
- 3. 天心 今後は「辞めないっすよ」
- 4. ひどい プレミアで前代未聞醜態
- 5. 球団選び 今井達也が本音ポロリ
- 6. 田中将大更改「当然、減俸です」
- 7. 松本剛に 巨人が背番号9提示か
- 8. 天心 再戦誓う裏に棚橋への敬意
- 9. 大相撲 東西の横綱に課題浮上
- 10. 村上宗隆 大谷の打撃を見て本音
- 1. 天心が判定負け 55戦目で初黒星
- 2. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
- 3. 上沼 息子に言い渡した妻の条件
- 4. 妻の稼ぎとんでもない カズ告白
- 5. 凄すぎ! 北川景子の「新作」絶賛
- 6. 真美子さん 娘に「英才教育」か
- 7. 中国を怒らせたら日本壊滅 指摘
- 8. 篠塚大輝の謝罪文「理不尽炎上」
- 9. 小林麻央さんの上着で…感激続出
- 10. 日本人じゃない? 中国圧力に反発
- 1. 成城石井 待望の初クッキー缶
- 2. 若い男女に「腰パン」が再流行中
- 3. 娘が母に殴られる 見て見ぬふり
- 4. 日本人7割が抱える「我慢美徳」
- 5. 妊活 理想のタイミングと頻度
- 6. 陰部おかしくなった 産婦人科へ
- 7. 宅配便の食器を発見 驚きの事実
- 8. GUから続々防寒アイテムが登場
- 9. 思わず息をのむ美しさ Z世代注目
- 10. 「もうやめて！」満員電車で“グイグイ押してくる中年女性” → 外国人女性の『勇気ある一言』にスカッ