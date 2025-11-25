外務省の船越健裕事務次官はきょう（25日）午前、外務省で中国の呉江浩駐日大使と面会しました。高市総理の台湾有事に関する答弁をめぐり緊張が高まる日中関係について協議した可能性があり、政府関係者によりますと面会で「意思疎通をとった」ということです。