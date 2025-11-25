介護施設の入所者の顔をたたくなどしたとして、岐阜県警岐阜羽島署などは２５日、同県羽島市の「ＮＰＯ法人グループホーム幸の里」の施設長の女（７２）を暴行容疑で逮捕した。発表によると、女は９月１２日午後１時１５〜３０分頃、施設長を務める同市内の介護施設内で、入所者の無職女性（７２）の顔や足を手のひらで複数回たたいた上、顔を押さえつけたり、髪を引っ張ったりする暴行を加えた疑い。「間違いありません」など