松本洋平文部科学大臣はきょう（25日）記者会見で、ユネスコの「世界の記憶」に新たに世阿弥能楽論「風姿花伝」を推薦することが決定したと発表しました。松本文科大臣は、「風姿花伝は能を大成した世阿弥が15世紀前半に執筆した代表的な能学論で、世界的に高く評価される演劇論であります」とその価値を説明しました。文科省によりますと、「世界の記憶」は世界的に重要な記録物への認識を高め、最もふさわしい方法での保存を促す