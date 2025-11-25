奥さんが妊娠したというのに、いつまでたっても独身気分が抜けない旦那さんっていますよね。そんな人は一度懲らしめないといけませんが、夫婦だけでなんとかしようすると、喧嘩になってしまうと思います。夫に注意してくれる人がいたら助かりますが……？今回は、臨月に入っても飲みに行く夫が友達のやらかしたエピソードを聞いて猛省した話をご紹介いたします。友達の経験談を聞いた夫「夫は私が妊娠中だというのに、独身のとき