中国のSNS・小紅書（RED）に23日、「日本から帰ってきたばかりだけど、私が言いたいのは…」と題する投稿があった。投稿者の女性はタイトルに続く本文で「結局は、世界は優しい人が大多数だ」と述べた。女性は「日本旅行を終えてたった今帰国した。この数日、言葉が通じず、複雑な交通網に何度も迷って精神が崩壊しそうになったこともあった。でも、そんな時に思いがけない温かさをいくつも受け取った」とつづった。そして、「かば