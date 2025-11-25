マイアミ・ヒート vs ダラス・マーベリックス日付：2025年11月25日（火）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 106 - 102 ダラス・マーベリックス NBAのマイアミ・ヒート対ダラス・マーベリックスがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし20-19で終了する。第2クォ&#12540