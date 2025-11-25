中国国家エネルギー局は11月24日、今年1〜10月の全国電力工業統計データを発表しました。この発表によれば、今年10月末時点での中国の発電設備の累計容量は前年同期比17．3％増の37億5000万キロワットでした。うち太陽光発電設備の容量は同43．8％増の11億4000万キロワットで、風力発電設備の容量は同21．4％増の5億9000万キロワットでした。また、今年1〜10月の全国発電設備の平均稼働時間は2619時間で、前年同期より260時間減少