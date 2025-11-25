映画『国宝』は25日、公式Xを通じ、興行収入が173.7億円を突破し、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）を超え、邦画実写歴代1位になったと発表した。【写真】ブラックコーデがカッコイイ！「第30回釜山国際映画祭」に登壇した吉沢亮『国宝』（6月6日公開）は、11月24日までの公開172日間で、観客動員数1231万人興行収入173.7億円を突破。歴代の興行収入ランキングで『踊