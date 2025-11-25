メンフィス・グリズリーズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2025年11月25日（火）開催地：フェデックス・フォーラム（Memphis）最終スコア：メンフィス・グリズリーズ 115 - 125 デンバー・ナゲッツ NBAのメンフィス・グリズリーズ対デンバー・ナゲッツがフェデックス・フォーラム（Memphis）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリード