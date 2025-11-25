お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）の妻・まさみさんが25日までに、自身のブログを更新。“いい夫婦の日”（11月22日）にちなみ、結婚10年を迎えた夫婦の思いや、軍団山本のメンバーがプロデュースしてくれたという結婚式の懐かしい写真を公開した。【写真】「若い！」ココリコ遠藤と妻“ファーストバイト”の一枚2015年12月に遠藤と結婚し、9歳の長男・空楽くん、7歳の次男・歌楽くんと2人の息子を育てているまさみさん