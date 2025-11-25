この記事をまとめると ■豊田章男会長にゴールデン・ステアリング・ホイールが授与された ■ゴールデン・ステアリング・ホイールは欧州でもっとも権威ある賞のひとつとされている ■2025年度は12の車両と名誉賞として豊田章男会長が選出されている 欧州でも認められる「ゴールデン・ステアリング・ホイール」賞 ときにトヨタの会長として世界有数の自動車メーカーを率い、またときにひとりのクルマ好きとして「モリゾウ」を名乗