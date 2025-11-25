ニューオーリンズ・ペリカンズ vs シカゴ・ブルズ日付：2025年11月25日（火）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 143 - 130 シカゴ・ブルズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対シカゴ・ブルズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。 第1クォーター