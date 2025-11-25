巨人は25日、来季の春季キャンプ日程を発表した。1軍は2月1〜12日まで宮崎市の宮崎県総合運動公園で行い、13日に沖縄へ移動。「セルラースタジアム那覇」で3月1日まで。2軍は2月1日から3月1日まで宮崎県総合運動公園で行い、3月2日にWBCに出場するチェコ代表、同3日にオーストラリア代表とサンマリンスタジアムで強化試合を行う。3軍は都城市で2月1〜27日までという日程になっている。