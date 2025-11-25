カタールで開催中のU-17ワールドカップで、際立つパフォーマンスを見せているのが、オーストリアのヨハネス・モーザーだ。１−０で勝利した準々決勝の日本戦で決勝点をマークした17歳は、２−０で快勝を収めた準決勝のイタリア戦で２得点。世界大会で初の決勝進出を果たしたオーストリアで、ここまでの７試合で計８ゴールを記録し、得点ランキングのトップに立つ。母国メディア『Krone』は、「決めて、決めて、また決める！