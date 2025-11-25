シュッピン株式会社が運営するカメラ専門店「Map Camera」で、BLACK FRIDAYイベントを開催中だ。ECサイトを中心に、各種セールやキャンペーンを行っている。 指定商品の同時購入で1万ポイントプレゼント 対象のカメラボディと交換レンズを同時購入すると、最大1万円分のポイントが受け取れる。新品のほか中古製品も対象に含まれる。数量限定、先着順で受け付ける。 2点同時購入した場合は5,000ポイント、3点