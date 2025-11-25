巨人は25日、2026年の春季キャンプ日程を発表した。【一軍】▼ 宮崎キャンプ 宮崎市・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたサンマリンスタジアム」ほか 2月１日(日)〜2月12日(木) 休養日：4日、9日（13日は那覇への移動日） ▼ 那覇キャンプ 那覇市・奥武山総合運動場「沖縄セルラースタジアム那覇」ほか 2月14日(土)〜3月1日(日) 休養日：18日、24日 【二軍】 ▼ 宮崎キャンプ 宮崎市・ひなた宮崎県総合運動公園「ひなたひむかスタ