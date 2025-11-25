プロ野球・ロッテは25日、横山陸人投手の背番号変更を発表しました。プロ6年目の横山投手は、「60」から「15」に変更。昨季、43試合に登板で防御率1.71を記録すると、今季は自己最多の50試合に登板し、防御率2.08、20ホールド、12セーブとブルペンを支えました。「15」は、今季まで美馬学投手が背負っていた番号。横山投手は、球団を通じて「美馬さんという偉大な先輩がつけていた番号。この番号に恥じないような選手になれるよう