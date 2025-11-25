25日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝156円79銭前後と、前日午後5時時点に比べ3銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝180円58銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース