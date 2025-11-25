キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、結婚前提の彼氏による理不尽な裏切りエピソードをお送りする。親挨拶の当日に突然の別れとLINEブロック。ショックで「一か月間寝込みました」という30代女性が、後に知ったのは彼が“とうの昔に結婚していた”という事実。二股疑惑も漂う、身勝手すぎる顛末とは――。※※※※恋人に裏切られた経験がある人は多いのではないだろうか。