楊村第一中学の風景。（１１月１１日撮影、天津＝新華社配信／高亦博）【新華社天津11月25日】中国天津市武清区の楊村第一中学（日本の高校に相当）では晩秋から初冬にかけて木々が鮮やかに色づく。教師や生徒らは木漏れ日に包まれながら、季節の移り変わりを感じ取っている。楊村第一中学の風景。（１１月１３日撮影、天津＝新華社配信／〓鵬字）楊村第一中学の風景。（１１月１３日撮影、天津＝新華社配信／舒沢霖）落ち葉が積