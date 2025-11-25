秋の岡山さつき展提供：岡山市 岡山市役所で12月2日、3日、「秋の岡山さつき展」が開かれます。 栽培技術の向上を図るため、愛好家がつくる岡山さつき会が毎年この時期に開いているもので、約45点が出品されます。 会場では栽培相談やさつき盆栽の販売もされます。 「秋の岡山さつき展」は、12月２日は午前10時～午後5時、3日は午前9時～午後3時まで岡山市役所本庁舎1階市民ホールで開かれます。