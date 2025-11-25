◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都・芝２０００メートル）栗東・矢作芳人厩舎のコントレイル産駒フリーガー（牡２歳）が、デビュー２戦目で重賞に挑む。初戦は１番枠を生かして、内ラチ沿いの好位でぴったり追走。直線でスペースができると力強く伸び、先頭のエアビーアゲイルを残り約５０メートルでとらえた。立ち回りのうまさを示す勝ち方。吉田翔助手は「正直、調教をやれていなかったので、どれだけのパフォ