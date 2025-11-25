２４日にＴＢＳ系バラエティー番組「ウルトラタクシー」（月曜・午後９時）が放送され、俳優・木村拓哉と「ＳｎｏｗＭａｎ」の目黒蓮が本音トークを展開した。同番組は、映画「ＴＯＫＹＯタクシー」でタクシー運転手役を演じる木村が、番組でもタクシー運転手になってゲストを目的地まで送り届け、夢を叶えるという企画。ゴルフ場で初心者の目黒に木村が熱血指導などし、最後に向かった町中華店で、ビールを飲みながら語り合