街頭検査の様子提供：中国運輸局岡山運輸支局 中国運輸局岡山運輸支局は11月23日、岡山県和気町で自動車技術総合機構中国検査部岡山事務所と連携し、岡山県警察本部と合同で街頭車両検査を行いました。 検査は岡山運輸支局の職員や警察官ら約50人が参加し車両が不正に改造されていないかを確認しました。 その結果、検査した20台（二輪車16台、四輪車4台）のうち5台（二輪車4台、四輪車1台）に、基準不適合マフラー