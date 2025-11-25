ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、推しキャラ入りのフレームと一緒に写真を撮ることができる、ディズニーデザイン「2WAY仕様のフォトフレーム風アクリルキーホルダー」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「2WAY仕様のフォトフレーム風アクリルキーホルダー」