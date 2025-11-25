私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第28回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、ディオール（DIOR）にフィーチャー。ディオールの2026年クルーズ コレクションは、マリア・グラツィア・キウリがローマという街の記憶と幻想を再解釈した物語です。ミミ・ペッチ＝ブラントの “Bal de l’Imagination（想像の舞踏会）” から着想を得て、歴史