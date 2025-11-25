阪神は25日、2軍本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム」で優勝報告会を行った。藤川球児監督や藤本敦士総合コーチ、中野拓夢選手会長、近本光司選手、佐藤輝明選手、才木浩人選手が参加した。尼崎市在住の中から抽選で選ばれた約3500人のファンが雨の中集結。第1部ではシーズンの振り返り動画が流れ、第2部のトークセッションでは首脳陣、選手が登場。藤川監督は「1年間応援ありがとうございました。平田2軍監督のコメントが面白かっ