WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)は日本時間25日、公式SNSで2026年WBCに出場するベネズエラ代表の主将に、ロイヤルズで活躍するサルバドール・ペレス選手が就任したことを報告しました。ペレス選手は2021年、ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手と並び、シーズン48本塁打をマーク。当時エンゼルスに所属していた大谷翔平選手とのホームラン王争いを制しア・リーグ本塁打王、また121打点で打点王のタイトルも獲得