タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。子どもたちとの三連休の様子を公開しました。 【写真を見る】【 小倉優子 】三連休息子の誕生日祝いと手料理で充実「お店の味じゃん！」と長男に褒められたカルボナーラのコツも公開小倉さんは、「次男のお誕生日のお祝いでざうおへ行ったり、お台場へ行ったり長男のリクエストで焼き肉を食べに行きました」と報告し、店内で魚釣りが楽しめ、釣った