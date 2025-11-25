元タレントの坂口杏里さん（34）が25日までにインスタグラムのストーリーズを更新。自身に関する一部ネット記事に反論した。「坂口杏里が東京地裁に出廷か！お騒がせ連発で集まる心配の声に『炎上狙いの宮迫』との明らかな違い」との見出しが付けられた過去の週刊誌報道や、同報道にまつわるネット記事を引用。「はぁ？メディア無事？こっちは書きたい事お口にチャックできない愚痴女の坂口杏里ですが炎上なんて狙ってません。これ