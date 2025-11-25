俳優の三田村邦彦（72）が25日、X（旧ツイッター）を更新。日中関係の悪化に思いをつづった。三田村は「立場が悪くなると『お前の母ちゃんデベソ』と言って逃げて行く子供がいたなぁ。悪態をつく今の中国政府そのものだ」と私見を述べ、「横浜、神戸の南京町の人々はどう思っているのだろう？」と思いをめぐらせた。続けて「中国ロケの時に大声で怒鳴って来る人、スタッフを階段の上から突き飛ばす輩がいた」と現地で目の当たりに