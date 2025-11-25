23日(現地時間)、レアル・マドリードはラ・リーガ第11節エルチェ戦に臨み、2-2の引き分けに終わった。この結果、依然として首位には立っているものの、2位バルセロナとの勝ち点差は1ポイントにまで縮まってしまった。前節終了時点で11位だったエルチェにアウェイゲームとは言え勝ち点3を逃したレアルは、気がつけば4日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(CL)でのリヴァプール戦(0-1)から公式戦3試合連続未勝利。常勝を義務付けら