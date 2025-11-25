ブレーメンの長田澪がブンデスリーガで急速に存在感を増しつつある。ドイツのデータ分析会社『Sportec Solutions』が公表したデータによれば、同選手のブンデスリーガ直近５試合でのシュートストップ率は81％でリーグトップ、また、クロスボールのキャッチでも21回でリーグ1位になっている。長田は、23日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第11節ライプツィヒ戦でも60分以降に2失点を許したものの再三にわたって好守を連発。その