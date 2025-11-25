ハイアットは、アジア太平洋地域のホテルを対象としたセールを、11月4日から12月11日まで開催している。対象ホテルの宿泊料金が、最大20％割引となる。スペシャルオファーコードは「SAVENOW」。宿泊期間は11月5日から2026年4月30日まで。国内のホテルでは、富士スピードウェイホテル、グランド ハイアット 福岡、ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート＆スパなどが対象となっている。公式ウェブサイトやアプリなどから予約がで