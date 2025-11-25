インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioで「スマホ大特価セール」を実施している。期間は2026年2月2日21時59分まで。 キャンペーン期間中、他社からの乗り換え（MNP転入）で、ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を対象端末と同時に申し込むと、対象端末をのりかえ価格で購入できる。 キャンペーン対象となるのは1契約者（mioID）あたり1台まで。同時に複数台を申し込むと