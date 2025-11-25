日本ハムの梅林優貴捕手が２５日、エスコンで契約を更改。増額提示でサインした。今季、１軍ではわずか２試合の出場。「今年出た田宮だったり郡司だったり、ここ３年で立場が本当に天と地くらい自分の中で感じる。悔しい気持ちがすごくあった」と来季の巻き返しを誓った。今年１月、都内でドジャースのベッツと３日間合同練習。その後も、アプリを使って月に１、２度の交流を続けてきた。「ベッツが自分の中で大切にしてるド