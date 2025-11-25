女子プロゴルフツアー今季最終戦のメジャー、ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯（報知新聞社後援）が２７日から４日間、宮崎・宮崎ＣＣ（６５４３ヤード、パー７２）で行われる。今季ツアー優勝者やメルセデス・ランキング上位者ら４０人が出場。第１ラウンドの組み合わせが２５日、発表された。すでに今季の年間女王が決定している同ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）は、同２位の神谷そら（郵船ロジスティクス）と２人１組の