グローバルボーイズグループ「INI」の後藤威尊（26）が24日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。デビューを勝ち取った21年に放送されたサバイバルオーディション番組「PRODUCE101JAPANSEASON2」の過酷すぎる裏側を明かした。この日はメンバーの佐野雄大とともに出演。MEGUMIから「オーディションをサバイブしてさ。並々ならぬ期間だったでしょ？」と振られた後藤は「合宿みたい