聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第１１日の２５日、男女マラソンが東京高速道路（ＫＫ線）と首都高八重洲線の一部で行われた。男子は青山拓朗（台東区教育委員会）が２時間３２分０４秒で日本勢トップの７位に入り、入賞を果たした。中野洸介は（北海製罐）９位、山中孝一郎（日立製作所）は１３位だった。女子は、安本真紀子（小糸製作所）が日本人最上位の１０位だった。（デ