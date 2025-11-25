石川県志賀町で、特産の干し柿「ころ柿」作りがピークを迎えた。整然とつるされた柿がオレンジ色のカーテンのようになって、風に揺れている。干し柿に適した品種「最勝」の皮をむき、さおにかけて約２週間、自然乾燥させる。その後、１週間ほどストーブで暖めた室内で水分を抜きながら、１個ずつ丁寧に手もみをして形を整え、甘みが出るように仕上げるという。同町の山瑞良嗣さん（７７）の作業場では、主に年末年始の贈答品