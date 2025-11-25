阪神の粟井一夫球団社長、中野拓夢選手会長が２５日、兵庫県庁で行われた「兵庫県スポーツ賞特別賞」の贈呈式に出席した。粟井球団社長と中野が県庁に入ると、職員約２００人が大きな拍手でお出迎え。贈呈式では吉村知事から「今年は球団創設９０周年いう節目の年ということで、リーグ最速での優勝をつかみ取られた圧倒的な強さというものは非常に歴史に刻まれるようだという風にわれわれも考えてます」と祝福の言葉をもらった