ごみ清掃員としても活動しているお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一が２５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ペットボトルや缶、瓶など、飲み物の入れ物に関するゴミ出しについてつづった。滝沢は、ゴミとして捨てられているペットボトルや缶の写真をアップしたうえで、「集積所に行くと一本ずつ出される方がいますが、回収しにくいのはもちろんですが、雨や風で流されて資源が街のごみになってしまいます」と注意喚起した。