元阪神で、社会人・三菱重工ｗｅｓｔ野球部の北條史也内野手（３１）が、１１月２９日に大阪市内でチャリティートークショー「じょう祭」を行う。第１部にはＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が登場する。北條にとっては高校時代からのライバルで甲子園決勝でも激突。阪神に同期入団し、１０年間一緒にプレーした。北條は２０２４年から社会人の三菱重工ｗｅｓｔでプレーを続けており、藤浪はメジャー挑戦を経て、今季途中か