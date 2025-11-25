『ウィキッド』新たな前日譚となる小説が、『ガリンダ（原題：Galinda A Charmed Childhood）』として2026年9月26日に海外刊行される。 『オズの魔法使い』に基づく原作小説『ウィキッド 誰も知らない、もう一つのオズの物語』を1995年に刊行したグレゴリー・マグワイアによる新書。シズ大学に入学する以前のグリンダ、つまりガリンダの幼少期から、彼女の真の姿やその人生を描く。 刊行元ハーパーコリンズ・