天気に恵まれた3連休から一転、今日25日の東海地方は、冷たい雨となっています。今日25日夕方から夜遅くにかけては、竜巻などの激しい突風、落雷、急な強い雨、ひょうに注意してください。明日26日は、日差しが戻るものの、黄砂の飛来に注意が必要です。今日25日は大気の状態が非常に不安定今日25日、日本海や本州の南の海上には低気圧があり、それぞれ東へ進んでいます。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、また、上空