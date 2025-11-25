韓国発の大人気キャラクター「MOMOREI（モモレイ）」から、毎日のメイクを可愛く彩る新コスメシリーズが登場。ローンチを記念したイベント「MOMOREI COSMETICS - I Really Like You-」が、表参道のLINDA Galleryで開催されています。レトロコミック風の世界観に包まれながら、全11アイテムのタッチアップやフォトジェニック空間を楽しめる特別なイベントです♡ 可愛い×実用性を両立したMOMOREIコスメ