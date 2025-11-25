部下にボイコットされたアラフォーの雑誌編集者が柴犬専門雑誌を作る―。【写真】「シバフェス」開催に気合が入る編集部のメンバー大東駿介さん主演のドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』（NHK総合・火曜10時〜）の第8回「シバＯＮＥフェスだワン！」が、11月25日に放送される。原作は片野ゆかさんのノンフィクション『平成犬バカ編集部』。犬を通して編集部員の心がつながっていく様子を描くヒューマンドラマです。＊