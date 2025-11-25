ロッテは25日、横山陸人投手の背番号を『60』から『15』に変更すると発表した。横山は球団を通じて「美馬さんという偉大な先輩がつけていた番号。この番号に恥じないような選手になれるように頑張りたいです。また美馬さんとは学校は違うのですけど高校時代の恩師（持丸修一氏）が同じ方。そういう意味でも、ご縁があるというか、繋がっているなあと思っています。色々と想うことがある番号でカッコいい番号。この15番を付けさ