「エクセルシオール カフェ」は、12月25日（木）から、パディントンと初コラボレーションした「2026 HAPPY BAG」を、全国の店舗で発売。これに先駆け、12月1日（月）より予約販売を開始する。【写真】選べてうれしい！「2026 HAPPY BAG」3種詳細■3つのラインナップから選べる今回登場するのは、パディントンをデザインにあしらったグッズやオリジナルブレンド、ドリンクチケットを詰め合わせた、7000円、5000円、3000円の福